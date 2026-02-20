فرانس 24: الحشد الأمريكي للسفن الحربية والطائرات المقاتلة يمهد لحرب محتملة مع إيران

اعتبرت محطة فرانس 24 الإخبارية، أن الحشد العسكري الأمريكي الضخم في الشرق الأوسط، والذي يشمل سفنًا حربية وطائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود، يمهد الطريق أمام حملة عسكرية محتملة طويلة الأمد ضد إيران، في حال أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمر بذلك.

وأشارت المحطة الإخبارية في تقرير لها إلى أن ترامب، الذي أمر بشن ضربات على إيران العام الماضي، هدد طهران مرارا وتكرارا بمزيد من العمل العسكري إذا لم تُفض المفاوضات الجارية إلى بديل للاتفاق النووي لعام 2015 والذي انسحب منه ترامب عام 2018.

وأفادت شبكتا "سي إن إن " "سي بي إس" الإخباريتين الأمريكتين، يوم الأربعاء، بأن الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد لشن ضربات على إيران في أقرب وقت ممكن خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، على الرغم من أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد.

وقالت سوزان زيادة، كبيرة المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن "وجود هذا الكم الهائل من القوة النارية في المنطقة يخلق زخما خاصا بها".

وأضافت زيادة خلال حلقة نقاش يوم الأربعاء: "أحيانا يصعب إيقاف هذا الزخم ببساطة والقول: هذا كل شيء، لن نفعل شيئا".

السفن وحاملات الطائرات

تمتلك واشنطن حاليا 13 سفينة حربية في الشرق الأوسط: حاملة طائرات واحدة - يو إس إس أبراهام لينكولن - وتسع مدمرات وثلاث سفن قتالية ساحلية، مع وصول المزيد في الطريق، وفقاً لمسئول أمريكي.

وتتواجد حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد - أكبر حاملة طائرات في العالم – حاليا في المحيط الأطلسي في طريقها من منطقة البحر الكاريبي إلى الشرق الأوسط، بعد أن أمرها ترامب بالتوجه إلى هناك في وقت سابق من هذا الشهر، ويرافقها ثلاث مدمرات.

ومن النادر وجود حاملتي طائرات أمريكيتين - تحملان عشرات الطائرات الحربية ويعمل عليهما آلاف البحارة - في الشرق الأوسط.

كانت الولايات المتحدة قد نشرت سفينتين حربيتين ضخمتين في المنطقة في يونيو من العام الماضي، عندما استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية خلال حملة إسرائيلية استمرت 12 يوما من الضربات الجوية على إيران.

الطائرات المقاتلة وطائرات التزود بالوقود

أرسلت الولايات المتحدة أيضا أسطولا كبيرا من الطائرات إلى الشرق الأوسط، وفقا لتقارير مخباراتية مفتوحة المصدر على منصة "إكس" وموقع "فلايت رادر 24" لتتبع الرحلات الجوية.

وتشمل هذه الطائرات مقاتلات الشبح "إف-22 رابتور"، ومقاتلات "إف -15" و"إف –16"، وطائرات التزود بالوقود "كيه سي- 135" اللازمة لاستمرار عملياتها.

وأظهر موقع "فلايت رادر 24 "، يوم الأربعاء الماضي، تحليق العديد من طائرات "كيه سي- 135" بالقرب من الشرق الأوسط أو داخله، بالإضافة إلى طائرات الإنذار والتحكم المحمولة جوا وطائرات الشحن العاملة في المنطقة.