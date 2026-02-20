وزير الخارجية التركي: مستعدون لإرسال جنود إلى غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية

أبدى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استعداد أنقرة لإرسال جنود ضمن قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية، الخميس في العاصمة واشنطن، عقب مشاركته في اجتماع "مجلس السلام" الذي عقد بالولايات المتحدة.

وأشار فيدان إلى أنه شارك في الاجتماع ممثلا لتركيا بناء على الدعوة المرسلة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، قائلا: "عقد اجتماع هام للغاية لاسيما فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة وأمنها".

وأضاف: "يتم حاليا طرح إعادة إعمار غزة وبنائها، وفي أثناء ذلك تعد مسألة إعادة تفعيل أجهزة الإدارة المحلية في غزة مهمة، وهذا يتطلب موازنة مبدئية، وأعتقد أنه تم اليوم تجاوز عتبة مهمة في هذا الصدد".

وفي معرض حديثه عن عملية ضمان الأمن في المنطقة، قال فيدان: "لدى رئيسنا إرادة لإرسال جنود إلى قوة الاستقرار الدولية إذا وافقت الأطراف".

وتابع: "إننا نوجه رسالة واضحة مفادها: سواء أكان ذلك من خلال المساعدات الإنسانية، أو إدارة غزة، أو المساهمة في قوة الاستقرار، فنحن على أتم الاستعداد لتقديم كافة أنواع الدعم في جميع هذه المجالات. ونقدم مساهماتنا دون تأخير في كل مجال يكون ذلك ممكنا فيه".

وأكد الوزير التركي أن مجموعة الاتصال الخاصة بغزة تعمل بشكل مكثف لضمان التنسيق بين أعضائها ولتحسين الوضع في غزة.

وحذر فيدان من خطر عودة المجازر والجوع والبؤس بالنسبة للفلسطينيين في غزة في حال التراخي أو النسيان، مضيفا: "لذلك نواصل عملنا بمسؤولية كبيرة وروح نضالية، وجهودنا متواصلة دون انقطاع منذ اليوم الأول في مجال المساعدات الإنسانية بمشاركة جميع مؤسسات تركيا وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني".

وصرح فيدان بأن سفينة أيضا انطلقت الخميس وتحمل مواد إغاثية من تركيا إلى فلسطين، مشيرا إلى أن هناك محاولات عديدة لإرسال حاويات إلى غزة، خاصة منذ افتتاح معبر رفح الحدودي.

كما لفت فيدان إلى أن تركيا تدرس إرسال 20 ألف حاوية (سكنية) إلى المنطقة في المرحلة الأولى.

وشدد على أن الجانب الإسرائيلي لديه تحفظات لأن تلك الحاويات من المعدن.

وتطرق فيدان إلى استقبال الرئيس أردوغان لرئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، قائلا: "النقطة الأساسية هي أنه مع إعادة بناء غزة، تحتاج أجهزة الإدارة المحلية إلى تجديد جاد وإمكانات لتقديم الخدمات الأساسية للسكان".

وأكد وزير الخارجية أن تركيا مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم لغزة، سواء من حيث المساعدات الإنسانية أو بناء القدرات، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء قوة شرطة محلية في غزة لضمان الأمن، وأن تدريبهم سيبدأ.

وأضاف: "تعهدنا بخصوص تقديم التدريب لهذه القوة الشرطية".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جمع مساهمات مالية بأكثر من 7 مليارات دولار من عدة دول كحزمة إنقاذ لقطاع غزة، خلال كلمة في الاجتماع الافتتاحي الأول لـ"مجلس السلام" الذي انعقد في واشنطن، وذلك عقب إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل على مدى عامين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

وأنهى الاتفاق، حرب إبادة جماعية إسرائيلية، خلفت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وارتكبت إسرائيل مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 601 فلسطيني وإصابة 1607 آخرين، بحسب بيان لوزارة الصحة صدر الأحد، فضلا عن انتهاكها البرتوكول الإنساني المتعلق بإدخال الوقود والمساعدات.

ومع أن "مجلس السلام" ظهر على أنقاض الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة بدعم أمريكي، إلا أن ميثاقه لا يذكر القطاع الفلسطيني، حيث يعيش نحو 2.4 مليون نسمة، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

وتمنع إسرائيل إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد الإغاثة والإيواء إلى غزة، حيث يوجد نحو 1.5 مليون نازح من أصل حوالي 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر منذ أكثر من 18 عاما.