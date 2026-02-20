 رئيسة فنزويلا توقع قانونا ​​قد يؤدي إلى الإفراج عن معتقلين سياسيين - بوابة الشروق
الجمعة 20 فبراير 2026 9:15 ص القاهرة
رئيسة فنزويلا توقع قانونا ​​قد يؤدي إلى الإفراج عن معتقلين سياسيين

د ب أ
نشر في: الجمعة 20 فبراير 2026 - 8:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 فبراير 2026 - 8:26 ص

وقعت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا  ديلسي رودريجيز يوم الخميس قانون عفو قد يؤدي إلى إطلاق سراح مئات المعتقلين لأسباب سياسية.


