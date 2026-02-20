جيش الاحتلال: نهاجم أهدافا لحزب الله بمنطقة بعلبك في لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً على مقرات تابعة لحزب الله في منطقة بعلبك بلبنان، وزعم الجيش الاسرائيلي بان المواقع المستهدفة استخدمها عناصر حزبالله لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي، بخسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن الطيران الحربي المعادي شنَّ غارتين على سهلي بلدتي قصرنبا وتمنين التحتا، غرب بعلبك.

في المقابل، ادعى بيان الجيش الاسرائيلي" ان حزب الله يرسخ وجوده بشكل منهجي في قلب المناطق المدنية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته ستواصل العمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل".