قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن الجيش يواصل عملياته بكثافة عالية في جميع القطاعات، مؤكدًا: «على مدار الأسبوع الماضي، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جميع المجالات، دفاعًا وهجومًا».

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي دمّر بنى تحتية واغتال شخصين في لبنان، ودمر بنى تحتية تحت الأرض في قطاع غزة، ونفذ عمليات اعتقال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وأوضح أنه مع حلول شهر رمضان عزز الجيش الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه «مع بداية شهر رمضان، فإن قوات الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد ومنتشرة في جميع المناطق».

وتابع: «الجيش الإسرائيلي على أتم الاستعداد، ونحن في حالة تأهب للحفاظ على الاستقرار والأمن»، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية.

وفي ما يتعلق بالتقارير التي تتحدث عن توترات مع إيران، قال المتحدث إن الجيش الإسرائيلي وجّه رسالة استعداد وردع، مضيفًا: «نحن نراقب التطورات الإقليمية وندرك الخطاب العام حول قضية إيران. الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى للدفاع، ونحن على اتصال وثيق بشركائنا».