الجمعة 20 فبراير 2026
شراكة إماراتية بحرينية.. إرسال شحنة إغاثية عاجلة تزن 100 طن لدعم الشعب الفلسطيني في غزة

المنامة/ أبوظبي - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 فبراير 2026 - 6:27 م | آخر تحديث: الجمعة 20 فبراير 2026 - 6:27 م

التعاون مع عملية "الفارس الشهم 3" وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أرسلت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين، شحنة إغاثية عاجلة تزن 100 طن إلى قطاع غزة تزامنا مع شهر رمضان، عبر مطار العريش في مصر تمهيدا لإدخالها عبر معبر رفح، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الجمعة.

وتضم الشحنة الإغاثية البحرينية البالغ وزنها 100 طن، حزمة من المواد الأساسية التي تشمل مواد صحية مخصصة لرعاية الأطفال والنساء، ومواد غذائية أساسية، إضافة إلى مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس إبراهيم دلهان الدوسري، القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أن هذه المبادرة الإغاثية العاجلة "تأتي في إطار ترجمة الرؤية الملكية الإنسانية السامية الرامية إلى مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة "تعكس التزام مملكة البحرين الثابت بنصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وأوضح الدوسري، أن المؤسسة تواصل أداء رسالتها الإنسانية انطلاقا من نهج البحرين الراسخ في مد يد العون للشعب الفلسطيني في غزة، وقال إن إرسال هذه الشحنة خلال رمضان يحمل بُعداً إنسانياً عميقاً، ويعزز من قيم التكافل والتضامن.

 


