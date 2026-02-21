قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن بذل المجهود والاعتماد على الله تعالى كصاحب القرار الأخير في التوفيق، بالإضافة إلى السمعة الطيبة، وعدم ارتكاب الأخطاء، وإعطاء كل ذي حق حقه؛ تمثل القيم التي نشأ عليها ويوصي بها أبناءه.

وشدد خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «رحلة الملياردير» مع الإعلامية لميس الحديدي، على أهمية القراءة والدراسة والتعلم المستمر مع ضرورة الابتعاد التام عن التكبر والغرور، قائلا: «أنا مأخدتش ولا مليم من والدي، وكنت بصرف على نفسي في أو سنتين دراسة في سويسرا، وكان يبعت لي فلوس أول الشهر مكنتش بلمسها».

وأوضح أن الغرور يمثل «قلة إيمان بالله»، موضحا أن الشخص المغرور يتوهم أن نجاحه نابع من قدراته، بينما الحقيقة أن الله تعالى صاحب الفضل الأول والأخير.

ونوه بأن الشهرة لم تتسبب في الغرور أو التكبر الذي يؤدي لفقدان محبة الناس، قائلا: «يوم ما أقول أنا نجيب ساويرس هتضيع مني محبة الناس، الناس بتحبك لأنها حاسة إنك واحد منهم، أنت أول ما تتكبر عليهم هيحبوك ليه؟ أنا ليه قاعد في مصر؟ كان ممكن أقعد في أي مكان، بس أنا هنا بمشي بلاقي الناس كلها بتحبني، ودي حاجة مش ممكن تتقدر بفلوس».

ولفت إلى أن أسعد لحظاته التي يقضيها مع من يحب، وتحديدا مع أبنائه وأصدقائه المقربين الذين يعتبرهم «إخوة»، قائلا: «الإنسان بعد عمر طويل، بيخسر ناس كثيرة في الطريق من الأصحاب، ويفضل في الآخر اثنين ثلاثة، اللي هما أكثر من أصحاب أخواتك، رحلة العمر بتضيع أصدقاء ما كانوش يستحقوا صداقتك، وفي الآخر بيقعد لك اثنين ثلاثة».

وعبَر عن عدم شعوره بالتقدم في العمر، قائلا: «المشكلة أنا عيل عندي 30 سنة، مش قادر أكبر وأعقل.. أنا مش عايش سني، مشكلتي إن أنا مش قادر أعيش سني الآن، وبقف في حفلات الأهرامات 3 ساعات وسط الشباب».