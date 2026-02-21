وفاة طفل إيطالي بسبب مضاعفات بعد تلقيه قلبا تالفا من متبرع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توفي طفل يبلغ من العمر عامين في إيطاليا، اليوم السبت، بسبب مضاعفات بعد تلقيه قلبا تالفا من متبرع.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن والدته قولها وهي تغادر المستشفى في نابولي، باكية: "لقد رحل" وأضافت أنها تعتزم إنشاء مؤسسة خيرية تخليدا لذكرى ابنها.

وطبقا للمستشفى، فقد توفي دونينيكو في العناية المركزة "نتيجة لتدهور مفاجئ ومستمر في حالته السريرية".

وحظيت القضية باهتمام واسع النطاق في إيطاليا، ويعود ذلك جزئيا إلى أخطاء واضحة حدثت أثناء العملية.

وبعد انتظار طويل، تم العثور أخيرا على قلب من متبرع قبل عيد الميلاد بقليل للطفل الذي ولد بعيب خلقي في القلب.

إلا أن العضو لم يتم تبريده بشكل صحيح أثناء النقل، مما تسبب في تلف شديد.