الدفاع الكويتية تعلن التصدي لعدد من الأهداف الجوية المعادية

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، بأن سلاح الدفاع الجوي الكويتي تصدى صباح اليوم، لعدد من الأهداف الجوية المعادية «بكفاءة واقتدار».

وأشار في بيان، اليوم الأحد، إلى رصد تلك الأهداف واعتراضها ضمن نطاق العمليات جنوب البلاد، في إطار الجاهزية التامة لحماية أجواء الوطن، دون تسجيل أي إصابات.



وأكد أن «القوات المسلحة تواصل تنفيذ واجباتها والتعامل مع أي تطورات محتملة، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد».

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، السفير الإيراني محمد توتونجي، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفتها عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وشددت على أن تلك الهجمات لا سيما التي استهدفت مطار الكويت الدولي «تتنافى بشكل قاطع وصريح مع القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المرافق المدنية وتعريض المدنيين للخطر».

وجددت التأكيد على حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذا العدوان السافر.