طالبان: قواتنا سيطرت على 4 قواعد عسكرية باكستانية

أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحركة طالبان الأفغانية أن قواتها سيطرت على 4 قواعد عسكرية باكستانية، في أعقاب هجمات انتقامية استهدفت القوات الباكستانية. وصدر البيان اليوم الأحد عن المتحدث باسم وزارة الدفاع في الحركة، عناية الله خوارزمي.

وأضافت الوزارة أن 32 جنديا باكستانيا قتلوا خلال العملية، ويعتقد أن سبب مقتلهم هو استخدام ألغام أرضية. وزعمت حركة طالبان أيضا أنها أسقطت طائرتين مسيرتين باكستانيين خلال الاشتباكات، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

ويزعم أن الهجمات التي تم الإبلاغ عنها وقعت في ولايات نانجارهار وخوست وقندهار وباكتيا. ولم يعلق المسئولون الأمنيون الباكستانيون بعد على هذه الادعاءات.

وأكدت حركة طالبان أيضا أن طائرات باكستانية قامت بدوريات جوية فوق كابول الليلة الماضية. وأفادت مصادر محلية بوقوع انفجارات وإطلاق نار في أجزاء من العاصمة.