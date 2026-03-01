وزير الإنتاج الحربي: تعميق التصنيع المحلي عبر استخدام الذكاء الاصطناعي على رأس أولويات الوزارة

- وزير الإنتاج الحربي يبحث مع SC Johnson فرص التعاون المشترك ويؤكد أولوية جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، كريم فرج نائب الرئيس التنفيذي لشركة إس سي جونسون لمنطقة آسيا وأستراليا، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.

وأوضح الوزير، أنه تم خلال اللقاء مناقشة موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدًا على انفتاح الوزارة لإقامة شراكات إستراتيجة مثمرة مع مختلف المؤسسات والشركات المحلية والعالمية بما يحقق المصلحة المشتركة.

وأكد "جمبلاط" أن تعميق التصنيع المحلي عبر استخدام الذكاء الاصطناعي يأتي على رأس أولويات وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة، كما يأتي ضمن مستهدفات الوزارة العمل على توطين التكنولوجيات الحديثة، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتوسع في التصدير لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وتابع: "كما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وزيادة حجم المساهمة فى تنفيذ مختلف المشروعات القومية التي تساهم في دعم مساعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

من جهته، توجّه كريم فرج نائب الرئيس التنفيذي لشركة إس سي جونسون لمنطقة آسيا وأستراليا، بالتهنئة إلى الوزير لثقة القيادة السياسية لتوليه الحقيبة الوزارية، معربًا عن تمنياته الخالصة الوزير بالتوفيق والسداد لمواصلة وتعزيز مسيرة البناء والإنتاج بالاستفادة من الخبرات العملية والأكاديمية التي يتمتع بها.

كما ثمن دور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، معربًا عن تطلع "إس سي جونسون" العاملة في مجال إنتاج المعطرات والمبيدات، إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في ضوء ما تتميز به الجهات التابعة للوزارة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة، وهو ما يمهد الطريق لإقامة شراكة واعدة بين الجانبين في العديد من المجالات التصنيعية.