قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن طهران تعتبر الثأر من مرتكبي جريمة اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وقادتها «واجبًا مشروعًا وحقًا لها»، مؤكدًا أنها «ستؤدي هذه المسئولية والواجب العظيم بكلّ ما أوتيت من قوة».

جاء ذلك في بيان نعيه للمرشد الإيراني، والذي نشرت نصه وكالة «تسنيم» للأنباء، قائلًا إن «هذا الحدث (اغتيال خامنئي) هو أكبر مصيبة حلت بالعالم الإسلامي اليوم».

واعتبر بزشكيان، أن «اغتيال أعلى مسئول سياسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزعيم العالم الشيعي، على يد المحور الأمريكي الإسرائيلي، بمثابة إعلان حرب مفتوحة على المسلمين، وخاصة الشيعة، في جميع أنحاء العالم».

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الإيراني رسميًا مقتل علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية توفي حيث كان يؤدي مهامه في مكتبه.

وعقب الحرس الثوري الإيراني على الإعلان رسميًا على مقتل خامنئي بالتأكيد على أن قواته «ستواصل مسيرة قائدها، وستوقع العقاب الشديد على المعتدين على البلاد».

وتوعد الحرس الثوري بقوله: «سننتقم من قتلة القائد خامنئي بشكل ساحق وحاسم».

من جهته، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل اغتيال المرشد الإيراني خامنئي، قائلًا إنه قتل في غارة دقيقة نفذها سلاح الجو بعمق العاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أن خامنئي اُغتيل بعد مهاجمة مجمع القيادة الذي تواجد فيه برفقة مسئولين آخرين.

وأشار إلى أن «خامنئي شغل منصب المرشد الإيراني منذ العام 1989، وقاد أيديولوجيا متطرفة ضد إسرائيل والعالم الغربي برمته، كما كان مسئولًا مباشرًا عن عمليات القمع الوحشية بحق المواطنين الإيرانيين على مدار سنوات».

وأضاف: «كان خامنئي مهندس الخطة لتدمير إسرائيل، وشكّل رأس الإخطبوط الإيراني الذي أرسل أذرعه إلى أنحاء الشرق الأوسط، وفي مقدمتها حزب الله»، بحسب تدوينته.

واستطرد: «أغلق جيش الدفاع حسابًا تاريخيًا مع زعيم محور الشر والإرهاب الإيراني، حيث تضاف عملية تصفيته إلى العمليات الأخرى التي طالت كبار قادة هذا المحور الإرهابي خلال الحرب»، وفق وصفه.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اغتيال المرشد الإيراني في الهجوم العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وقال ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «خامنئي أحد أكثر الشخصيات شرًا في التاريخ، قد مات».

وأضاف: «هذا ليس عدلًا للشعب الإيراني فحسب، بل لجميع الأمريكيين العظماء، ولجميع ضحايا خامنئي وعصابته من المجرمين المتعطشين للدماء من مختلف أنحاء العالم».