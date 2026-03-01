اشتباكات قرب السفارة الأمريكية في بغداد

حاول متظاهرون في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، اقتحام المنطقة الحكومية شديدة التحصين التي تضم السفارة الأمريكية، وذلك عقب مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وبحسب شهود عيان، تجمع مئات الأشخاص عند مدخل ما يعرف بالمنطقة الخضراء احتجاجا، قبل أن تقوم قوات الأمن بتفريقهم بالقوة.

وحاول المتظاهرون اختراق الحواجز الأمنية للوصول إلى السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء.

وذكر شهود عيان أن قوات الأمن استخدمت الهراوات والذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.