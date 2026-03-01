لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة تفتح باب التقديم للراغبين في العمل

أعلنت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة عن فتح باب التقدم للأعضاء الجدد للعمل باللجنة وقبول طلبات الأعضاء الراغبين في الاشتراك في أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وحددت شروط التقدم وهي:

- ألا تكون من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم.

- ألا تكون محروما من أعمال الامتحانات.

- ألا تكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة.

- ألا تكون من العاملين بأحد المدارس الثانوية التابعة لنطاق الكنترول المراد الالتحاق به.

- ألا يكون للمتقدم صلة قرابة بأحد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات حتي الدرجة الثالثة.

- عدم وجود الزوج أو الزوجة في اللجنة أو من أقارب أحدهما حتي الدرجة الثانية.

- ألا تكون مستحقا لبدل السفر.

- ألا تكون مشاركا في لجان امتحانات أخري في لجان الامتحانات المحلية أو العامة.

- أن يقبل العمل المرشح له من قبل اللجنة علي حسب حاجة العمل.

وحددت المستندات المطلوبة عند التقديم وهي:

- صحيفة أحوال حديثة ومعتمدة بخاتم جهة العمل موضح به الجزاءات وعدم الحرمان من اعمال الامتحانات أو الاحالة إلي المحاكمة التأديبية.

- صورة البطاقة الشخصية.