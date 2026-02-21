أكسيوس: خامنئي ونجله ضمن بنك أهداف أمريكا

كشف موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين مطلعين، أن قادة عسكريين أمريكيين عرضوا على الرئيس دونالد ترامب خيارات عسكرية تتضمن إدراج المرشد الإيراني علي خامنئي ونجله مجتبى ضمن "بنك أهداف" محتمل في حال اتخاذ قرار بضرب إيران.

ووفق التقرير، طُرحت خطة لاستهداف القيادة الإيرانية قبل أسابيع ضمن مجموعة من السيناريوهات التي قدمها البنتاجون، إلا أن ترامب لم يحسم قراره حتى الآن، ويُبقي خياراته مفتوحة بين المسار الدبلوماسي والعمل العسكري.

وقال مسئول أمريكي رفيع إن ترامب "مستعد لقبول اتفاق جوهري يمكن تسويقه سياسيا في الداخل"، مشيرا إلى أن الإدارة قد تنظر في مقترح يسمح بتخصيب رمزي محدود لليورانيوم، إذا ثبت أنه لا يتيح لطهران أي مسار لامتلاك سلاح نووي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف أن على الإيرانيين تقديم عرض "لا يمكن رفضه" إذا أرادوا تجنب هجوم، مؤكدا أن "الصبر ليس بلا حدود".