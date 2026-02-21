علي جمعة: اختلاف الأئمة حول لمس المرأة ونقض الوضوء رحمة وسيستمر إلى يوم القيامة

علق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية الأسبق، على الخلاف بين الأئمة حول مسألة «لمس المرأة» وهل ينقض الوضوء أم لا.

وقال خلال برنامج «أعرف دينك» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إن الإمام الشافعي درس النصوص وانتهى إلى أن اللمس ينقض الوضوء بناء على قوله تعالى «أو لامستم النساء».

وأشار إلى أن الإمام أبو حنيفة يرى خلاف ذلك، ويعتبر أن مقصود «لامستم» في الآية الكريمة هو اجتماع الزوجين «الجماع» الذي يوجب الغسل.

ولفت إلى أن هذا الخلاف مستمر إلى يوم القيامة ولكل إمام حجته، مشددا أن دائرة الاختلاف «رحمة وفسحة»، مشيرا إلى أن تعالى الله يقول في كتابه العزيز «ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم».

وأضاف أن المذاهب الفقهية لا تمثل أفرادا فحسب كالشافعي وأبو حنيفة ومالك، موضحا أنها «مدارس» فالإمام أبو حنيفة كان وراءه مدرسة تضم 300 إنسان بحثوا المسائل لغة وعقلا ونقلا وحديثا وقرآنا، وكذلك الإمام الشافعي والإمام مالك كان وراءهما أمة كبيرة من العلماء والباحثين.

وأوضح أن هذه المدارس الفقهية الثمانية هي التي بقيت وظلت، إضافة إلى الزيدية والجعفرية والاباضية والظاهرية، مشيرا إلى وجود نحو 85 مدرسة فقهية.