أعرب أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال اللاعب في تصريحات عقب اللقاء:" حرس الحدود منافس قوي ومحترم، والكابتن معتمد جمال المدير الفني أخطرني قبل اللقاء بمشاركتي في الشوط الثاني في مركز لاعب الوسط 8، ومنحني بعض التعليمات لتنفيذها بالشكل المطلوب، وأنا جاهز للكشاركة في أي مركز.

وتابع فتوح:" أشكر اللاعبين الشباب في الفريق الذين تم تصعيدهم في الفترة الماضية، وهم عناصر مميزة وظهروا بصورة مميزة وأفضل مما توقع الجميع".

واختتم اللاعب قائلًا:" ضغط المباريات صعب على الفريق، ولكن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال تعامل بالشكل المطلوب، ونسعى للمنافسة على بطولة الدوري".

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 34 نقطة .