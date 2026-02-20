أُستشهد 6 أشخاص وأصيب 23 آخرون، الجمعة، إثر سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق شرقي لبنان، في ثالث أيام شهر رمضان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على سهلي بلدتي قصرنبا وتمنين التحتا، في قضاء بعلبك.

كما استهدفت غارة مبنى قرب مؤسسة "القرض الحسن" المالية على الطريق السريع بمدينة رياق، التابعة لقضاء بعلبك، ما أدى إلى تدميره بالكامل، بحسب الوكالة.

وحسب ذات المصدر، شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات أخرى على منطقة محلة الشعرة، عند سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية، في قضاء بعلبك.

وبشأن حصيلة الغارات، أفادت الوكالة اللبنانية، بأن الغارة على المبنى في رياق، أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة عدد لم تحدده من الجرحى.

ولم تقدم الوكالة أي رقم عن حصيلة باقي الغارات، غير أن مصادر طبية أفادت لمراسل الأناضول، بأن الغارات أسفرت عن 6 شهداء و23 جريحا.

من جانبه، أقر الجيش الإسرائيلي بشن هجوم على منطقة بعلبك في لبنان، مدعيا أنه استهدف "مقرات تابعة لحزب الله، كانت تستخدم من قبل عناصره للدفع بمخططات ضد قوات جيش الدفاع وإسرائيل".