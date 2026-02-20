نيويورك تايمز تحذر: حرب ثانية مع إيران قد تشعل الشرق الأوسط بالكامل

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية إشراك الولايات المتحدة في حملة عسكرية جديدة ضد إيران، محذرة من أن القرار قد يشعل صراعًا أطول وأشد فتكًا من الحرب التي وقعت العام الماضي واستمرت 20 يومًا.

وأوضحت الصحيفة أنه في يونيو الماضي انضمت الولايات المتحدة إلى الحرب التي بدأتها إسرائيل ضد إيران، حيث أعطى ترامب الجيش هدفًا محددًا يتمثل في قصف المنشآت النووية الإيرانية وتعطيل قدرة طهران على تصنيع قنبلة نووية مستقبلًا.

وبحسب التقرير، يشهد البنتاجون أكبر عملية حشد عسكري في الشرق الأوسط منذ عقدين، في وقت يدرس فيه ترامب عملية أوسع نطاقًا بكثير، تقودها القوات الأمريكية هذه المرة، دون أن يصرّح علنًا بما يسعى إلى تحقيقه من وراء ذلك.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت أي حرب جديدة ستركز مجددًا على المواقع النووية في إيران، أم ستتوسع لتشمل ضربات إضافية لتدمير ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية، أم قد تمتد إلى استخدام الجيش للإطاحة بالحكومة، وهو الخيار الذي وصفته الصحيفة بأنه قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة.

وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن حربًا تهدف إلى تغيير النظام قد تؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين داخل إيران، وإشعال صراع أوسع نطاقًا في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وخبراء في شؤون الشرق الأوسط أن الغموض المحيط بأهداف ترامب قد يدفع الحكومة الإيرانية إلى اعتبار أي هجوم أمريكي تهديدًا وجوديًا، ما قد يؤدي إلى تصعيد أكبر من الهجمات التي وقعت في يونيو الماضي أو بعد اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني عام 2020.

وذكرت أن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة وجهت خطابًا إلى الأمين العام، أكدت فيه أنه إذا تعرضت إيران لهجوم فستعتبر «جميع قواعد ومنشآت وأصول القوة المعادية في المنطقة أهدافًا مشروعة»، وأن «الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي عواقب غير متوقعة وخارجة عن السيطرة».

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك قد يعرّض ما بين 30 و40 ألف جندي أمريكي متمركزين في 13 قاعدة عسكرية بالشرق الأوسط لخطر مباشر.

وفي السياق ذاته، يسارع مسؤولو البنتاجون إلى نقل مزيد من بطاريات الدفاع الجوي إلى المنطقة لحماية القواعد. وكانت إيران قد أطلقت في يونيو الماضي وابلًا من الصواريخ باتجاه القوات الأمريكية في قاعدة العديد الجوية بقطر، مع تحذير غير معلن مسبقًا، وفق التقرير.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أن القيادة المركزية الأمريكية تبقي حاملتي طائرات في الشرق الأوسط على مسافة بعيدة نسبيًا عن إيران لتقليل احتمالات استهدافهما، مع مرافقة مدمرات قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية.

وأضافت أن مئات الجنود تم إجلاؤهم من قاعدة العديد في قطر، إلى جانب عمليات إجلاء في القواعد الأمريكية بالبحرين التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية.