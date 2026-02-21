الحلقة 3 من مسلسل صحاب الأرض تكشف استهداف جيش الاحتلال للمستشفيات في قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل «صحاب الأرض» التجاوزات والانتهاكات التي يرتكبها المحتل ضد المستشفيات في قطاع غزة، من خلال اقتحامها والاعتداء على الأطقم الطبية، ونبش جثث الفلسطينيين وسرقتها تحت مسمى الكشف عليها للتحقق من أنها ليست لأسرى إسرائيليين.

كما رصدت الحلقة انتهاكات المستوطنين في حق الفلسطينيين بمدن الضفة الغربية، وأرتكاب أبشع الجرائم في ظل حصار وحواجز أمنية تتجاوز ال700 حاجز أمني لتقييد حركة المواطنين.



وركزت الحلقة على تجاوزات المستوطنين ضد الفتيات الفلسطينيات اللاتي يعانين بشكل يومي من استفزازات المستوطنين الذين يمارسون التجاوزات تحت حراسة شرطة الاحتلال التي توفر لهم الغطاء الأمني.

وأظهرت الحلقة شخصية أحد العملاء المتعاونين مع جيش الاحتلال، الذين يدخلون إلى المستشفيات للتجسس على الجرحى الفلسطينيين.



"صحاب الأرض" من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة منة شلبي، وإياد نصار، وعصام السقا.