آدم ماجد المصري يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي

شارك آدم ماجد المصري في مسلسل «أولاد الراعي» من خلال تقديم أغنية راب بعنوان «يا حرام»، عُرضت ضمن سياق الأحداث الدرامية للعمل، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة عقب طرحها.

الأغنية من كلمات وألحان أحمد الديزل، وتوزيع «ديزل برودكشن»، ويقول مطلعها: «أنا نسخة واحدة وانتوا ليكوا 100 بديل، تتمنوا تبقوا زيي بس مستحيل».

مسلسل «أولاد الراعي» يشارك في بطولته ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغني، محمد عز، نوليا مصطفى، شادي مقار، غادة طلعت، كريم عبد الخالق، وآخرين. العمل من تأليف ريمون مقار، مينا بباوي، خالد شكري، محمود شكري، طه زغلول، وإخراج محمود كامل، وإنتاج فنون مصر.

وتدور أحداث «أولاد الراعي» حول ثلاثة أشقاء تجمعهم رحلة كفاح طويلة تنتهي بتأسيس كيان تجاري كبير، في ظل صراعات وتحديات متصاعدة.