مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يطلق اسم عزيزة أمير على دورته العاشرة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة إطلاق اسم عزيزة أمير على الدورة العاشرة من المهرجان، المقرر عقدها في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل، تزامنًا مع مرور 125 عامًا على ميلادها.

وأوضحت إدارة المهرجان أن اختيار اسم عزيزة أمير يأتي تقديرًا لدورها في بدايات السينما المصرية، حيث شاركت في بطولة وإنتاج أول فيلم مصري صامت «ليلى» عام 1927، كما أخرجت فيلم «بنت النيل» عام 1929، ثم فيلم «كفري عن خطيئتك» عام 1933. وأسست شركة إنتاج حملت اسم «إيزيس فيلم»، وقدمت من خلالها نحو 25 فيلمًا.

وبدأت عزيزة أمير مشوارها الفني من خلال الانضمام إلى فرقة يوسف وهبي المسرحية عام 1925، ثم عملت مع عدد من الفرق المسرحية، من بينها فرقة نجيب الريحاني.

وشاركت كممثلة في ما يقرب من 20 عملًا، من بينها «بسلامته عايز يتجوز» عام 1936، و«بياعة التفاح» عام 1939 أمام محمود ذو الفقار، و«حبابة» عام 1944، و«نادية» عام 1949. كما قدمت 16 عملًا في مجال التأليف، من أبرزها «ابنتي» عام 1944، و«عودة طاقية الإخفاء» عام 1946، و«قسمة ونصيب» عام 1950.

واستمرت في الإنتاج والتمثيل عبر شركتها حتى مطلع الخمسينيات، وتوفيت في 28 فبراير 1952. وكان فيلم «آمنت بالله» آخر أعمالها، حيث تعرّضت بعض مشاهده للاحتراق خلال حريق القاهرة، قبل أن يُستكمل ويُعرض عام 1953.