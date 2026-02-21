شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “رأس الأفعى” تصاعدًا دراميًا لافتًا، مع احتدام المواجهة بين مراد (أمير كرارة) ومحمود عزت (شريف منير)، حيث كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة الأخير بعد الكشف عن أحد معاونيه وتحديد موقع اختبائه.

وكشفت الحلقة عن إصدار محمود عزت أوامر بتفعيل خطة تهدف إلى افتعال أزمات داخل البلاد لزعزعة الاستقرار، من خلال تنفيذ عمليات تخريب متعمدة تستهدف محطات المياه وأبراج الكهرباء عبر تفجيرات، إلى جانب بث الرعب بين المواطنين باستهداف منشآت حيوية مثل المستشفيات والمدارس ومحطات المترو والمرافق العامة، فضلًا عن افتعال أزمات مرورية والتسبب في حوادث على الطرق.

كما تناولت الأحداث تحركات الأجهزة الأمنية لإحباط تلك المخططات، في إطار من التشويق والإثارة التي تتصاعد وتيرتها حلقة بعد أخرى.

وينتمي مسلسل “رأس الأفعى” إلى نوعية الدراما التشويقية المستندة إلى وقائع حقيقية وأحداث من المجتمع المصري، مع تسليط الضوء على العديد من التفاصيل الأمنية والصراعات الخفية، حيث تدور أحداثه حول مطاردة جهاز الأمن الوطني للقيادي الإخواني محمود عزت.

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، ويشارك في بطولته كل من أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، كارولين عزمي، ماجدة زكي، مراد مكرم، إسلام جمال، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير.