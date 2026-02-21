رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر: الرخصة الشرعية في الصيام طاعة لا انتقاص من الأجر

أكدت الدكتورة روحية مصطفى، أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بجامعة الأزهر، أن عناية الشريعة بالمرأة عناية تأسيس وتشريع، وليست استثناءً أو تخفيفًا عارضًا، مشيرةً إلى أن فقه الصيام يجسّد التوازن بين التكليف والرحمة، وبين العزيمة والرخصة.

وأوضحت أن المرأة في رمضان تُخاطَب بوصفها مكلفة كاملة الأهلية، مع مراعاة ما يعتريها من أحوال فطرية كالحيض والنفاس والحمل والرضاع، بما يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس ورفع الحرج.

جاء ذلك خلال ملتقى «رمضانيات نسائية» الذي أُقيم في ثالث أيام رمضان بعنوان «فقه المرأة في رمضان» داخل الجامع الأزهر، بحضور نخبة من أستاذات وواعظات الأزهر الشريف، في إطار تعزيز الوعي الشرعي لدى المرأة المسلمة وربط الأحكام الفقهية بمقاصدها الإيمانية والإنسانية.

وأضافت أن الشريعة نظّمت حركة المرأة في الشهر الكريم وفق فقه الأولويات، فقررت أن النافلة لا تُقدَّم على الواجب، وأن رعاية الأسرة وعمارة البيت من جملة القربات إذا استُحضرت فيها النية، مؤكدة أن ضبط المفطرات وآداب الصيام يهدف إلى صيانة روح العبادة وأخلاقها.

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان عبد الحميد، واعظة بـمجمع البحوث الإسلامية، أن فقه المرأة في رمضان لا يقتصر على معرفة الأحكام، بل يمتد إلى وعي شامل برسالة الشهر ومقاصده، واستحضار روح التعبد قبل تفاصيله.

وشددت على أهمية تعلّم المرأة أحكام الطهارة والحيض والنفاس باعتبارها من فروض الأعيان، مستشهدة بقول السيدة عائشة رضي الله عنها في ثنائها على نساء الأنصار لتفقههن في الدين.

وبيّنت أن ترك الصيام زمن العذر الشرعي طاعة تؤجر عليها المرأة، وأن الأجر لا ينقطع بتعذّر بعض العبادات، إذ يمكن أن تتحول الأعمال اليومية كإعداد الطعام ورعاية الأبناء إلى عبادة بصلاح النية، مؤكدة أن المرأة شريكة في صناعة البيئة الإيمانية داخل بيتها، وأن التوازن النفسي واستحضار قوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} يمثلان ركيزة أساسية في فهم هذا الفقه المتكامل.

وفي السياق ذاته، تناولت حياة حسين العيسوي أبرز التوجيهات النبوية للمرأة في رمضان، مشيرةً إلى حرص النبي ﷺ على تمكين النساء من حضور المساجد مع الالتزام بآداب الخروج، وبيان فضائل الصيام والقيام، والحث على تحري ليلة القدر والاجتهاد في العشر الأواخر. كما أكدت أن الحيض والنفاس من مبطلات الصيام التي توجب القضاء دون الصلاة، وفق ما قررته السنة النبوية.

واختُتم الملتقى بالتأكيد على أن فقه المرأة في رمضان ليس مجرد أحكام جزئية، بل فهم متكامل لدورها التعبدي والإنساني، وأن صلاح قلب المرأة ينعكس أثره على أسرتها ومجتمعها.