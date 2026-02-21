النائب أحمد السبكي: مزاعم السفير الأمريكي بشأن أحقية إسرائيل في أراض عربية تمثل اعتداء فجا على القانون الدولي وتهديدا لاستقرار المنطقة

أعرب النائب أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، عن إدانته القاطعة واستنكاره الشديد للتصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي تضمنت ادعاءات بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ عربية، معتبرًا أن هذه التصريحات تمثل تجاوزًا خطيرًا للأعراف الدبلوماسية وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي.

وأكد السبكي أن هذه المزاعم تعكس طرحًا مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو تاريخي، وتمثل محاولة لتبرير سياسات الاحتلال وفرض واقع يتعارض مع قواعد الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، التي أكدت على حقوق الشعوب في أراضيها وسيادتها، ورفضت كافة أشكال الاحتلال أو التوسع القائم على القوة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مثل هذه التصريحات لا يمكن اعتبارها مجرد آراء شخصية، بل تمثل خطابًا من شأنه تأجيج التوترات الإقليمية وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة، كما تكشف عن تجاهل واضح للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف السبكي أن الترويج لمفاهيم تتناقض مع أسس النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها يمثل تهديدًا مباشرًا لمبادئ الاستقرار الدولي، مؤكدًا ضرورة اتخاذ موقف دولي حاسم يرفض مثل هذه الطروحات التي تسعى إلى إضفاء شرعية على واقع مرفوض قانونيًا وسياسيًا.

وثمّن النائب أحمد السبكي الموقف المصري الثابت بقيادة عبد الفتاح السيسي، والذي يقوم على رؤية استراتيجية واضحة تدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وترفض أي محاولات للمساس بسيادة الدول العربية أو الانتقاص من حقوق شعوبها، مؤكدًا أن مصر تواصل دورها في الدفاع عن القضايا العربية والعمل على منع التصعيد.

واختتم السبكي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف واضحة ترفض أي محاولات لتبرير الاحتلال أو التوسع، والعمل الجاد على دعم مسار تسوية عادلة وشاملة تضمن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الكاملة، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق سلام حقيقي ومستدام في المنطقة.