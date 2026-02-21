انتهى تعاقد الفنان محمد رمضان مع شركة روتانا موسيقى بشكل رسمي منذ نحو ستة أشهر، دون إعلان عن تجديد التعاقد حتى الآن.

وبحسب ما تم تداوله، لم يوقع رمضان عقدًا جديدًا مع الشركة عقب انتهاء الاتفاق السابق بين الطرفين.

وكان رمضان قد طرح مؤخرًا أغنية «صح صح» عبر قناته الرسمية على يوتيوب، بمشاركة لارا ترامب زوجة إريك ترامب نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

على صعيد آخر، ينتظر رمضان عرض فيلمه الجديد «أسد»، المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى، وهو من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب. ويتناول الفيلم قصة اجتماعية ذات طابع رومانسي وتشويقي، تتطرق إلى قضية التمييز وعدم المساواة في إحدى الفترات الزمنية.