سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أوقفت الشرطة البريطانية أسقف كنيسة لينكولن بمقاطعة لينكولنشاير ستيفن كونواي، في إطار التحقيق بشأن اعتدائه جنسيا على رجل.

وذكر بيان صادر عن شرطة مقاطعة لينكولنشاير شرقي البلاد، السبت، أنها أوقفت رجلا، 68 عاما، على خلفية تحقيق يتعلق بتعرض شخص لاعتداء جنسي بين عامي 2018 و2025.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الشخص المذكور في بيان الشرطة هو ستيفن كونواي المسؤول عن الكنائس ورجال الدين في شرق بريطانيا ضمن كنيسة إنجلترا.

بدورها، ذكرت أسقفية لينكولن في بيان أنها أبعدت كونواي عن منصبه عقب شكوى قُدمت إلى كنيسة إنجلترا، مؤكدة تقديم الدعم اللازم للضحايا.

وأضافت الأسقفية أن الأسقف غرانثام نيكولاس تشامبرلين تولى بالوكالة مهمة كونواي المبعد.

فيما أطلقت السلطات القضائية سراح الأسقف كونواي بشرط الرقابة القضائية، مقررة مواصلة مقاضاته دون احتجاز، وفق رصد مراسل الأناضول للإعلام المحلي.

ويُعد كونواي من بين رجال الدين الأعضاء في مجلس اللوردات، وقد عُيّن أسقفا للينكولن عام 2023.