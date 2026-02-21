تقدم الإعلامي مدحت شلبي، باعتذار على الهواء إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على خلفية الانتقادات التي وُصفت بالقاسية خلال إحدى حلقاته التلفزيونية، مؤكدًا أنه لم يقصد على الإطلاق التسبب في أي ضيق لرئيس النادي الأهلي.

وقال مدحت شلبي، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، على شاشة «القاهرة والناس»، : «بدايةً، أنا باعتذر عن الانتقادات القاسية اللي اتقالت في حق الكابتن محمود الخطيب، أنا عمري ما بطلع على الشاشة غير لما يكون عندي مصدر، وكان الغرض دايمًا هو الاطمئنان على الكابتن الخطيب، لأنه معشوق الملايين، وأي خبر عن تعبه بيزعل الناس كلها، وأنا منهم».

وأضاف مدحت شلبي: «في إحدى الحلقات كان ضيفي الكابتن مصطفى يونس، واتقال قدامنا خبر عن سفر الكابتن الخطيب لإجراء عملية جراحية، ومصطفى يونس تأثر جدًا وبكى على الهواء بشكل واضح قدام الناس، ده كان المشهد اللي حصل، وكل اللي كان في دماغي وقتها هو القلق عليه».

وأعرب مدحت شلبي، عن تقديره الكبير للخطيب، موضحًا أن الجميع بيحبه، ومر بمحن عديدة، قائلًا: «وأنا باقوله ماتفولش على نفسك عشان ما يتعبش، ويعز عليّا جدًا يكون زعلان مني، خصوصًا إن بينا ذكريات طيبة وعِشرة طويلة، بقدم اعتذار شخصي للكابتن محمود الخطيب على الهواء، لو كنت سببت له أي ضيق، مكنش ده قصدي خالص، وأنا بقدملك اعتذار واضح وصريح، وأتمنى ما تكونش زعلان مني، لك حق علينا جميعًا، ولم يكن في ذهني أبدًا إني أسبب لك أي حرج أو ضيق بهذه التصريحات».