زيلينسكي: السلطات حالت دون اغتيال شخصيات أوكرانية بارزة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن الأجهزة الأمنية لكييف حالت دون اغتيال عدة شخصيات أوكرانية بارزة.

وذكر زيلينسكي، في خطابه المصور المسائي في كييف: "لقد نجحنا في تحييد مرتزقة روس كانوا يخططون لشن هجمات على مواطنينا".

وأضاف قبيل أيام من الذكرى الرابعة للحرب الروسية - الأوكرانية: "إنها أسماء مشهورة للغاية، إن حقيقة أنه تم التمكن من منع مثل هذه الجرائم هو إنجاز عظيم".

وأوضح زيلينسكي، أن الروس كانوا يعدون لهجمات ضد أفراد بالجيش الأوكراني، وضباط استخبارات وممثلين للإعلام الأوكراني وقد تم تحييد هذه الهجمات، ولم يذكر الرئيس أي تفاصيل، وشكر السلطات على حماية المواطنين.

وفيما يتعلق بالمفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، دعا زيلينسكي، مجددا إلى إشراك الأوروبيين.

ومن المقرر أن تنعقد اجتماعات مع الشركاء الأوروبيين الأسبوع المقبل.