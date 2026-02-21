رئيس إندونيسيا بعد إلغاء رسوم ترامب: مستعدون لمواجهة جميع الاحتمالات

قال رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، السبت، إن الحكومة مستعدة لمواجهة جميع الاحتمالات بعد أن ‌رفضت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وكان برابوو على رأس وفد من الحكومة في واشنطن الأسبوع الماضي، لحضور الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الذي يرأسه ترامب، ولعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الأميركي لتوقيع اتفاق تجاري، يخفض الرسوم الجمركية على الصادرات الإندونيسية من 32% إلى 19%، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكر برابوو للصحفيين في بيان مصور: "نحن مستعدون لجميع الاحتمالات، نحترم السياسة الداخلية للولايات المتحدة، ‌وسنراقب التطورات".

ومن ناحية أخرى، قال أيرلانجا هارتارتو، كبير المفاوضين الإندونيسيين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، إن الحكومة طلبت من الولايات المتحدة الحفاظ ‌على الإعفاءات الجمركية المتفق عليها سابقاً لعدد من الصادرات الإندونيسية، مثل زيت النخيل ‌والبن والكاكاو.

وأضاف أيرلانجا أن اتفاقية التجارة المبرمة، الجمعة، بين إندونيسيا والولايات المتحدة لا تزال سارية، على الرغم من أحدث التطورات، قائلاً إن هناك معاملة مختلفة للدول التي وقعت اتفاقية تجارة مع واشنطن.

وأعلن ترامب، في وقت سابق السبت، رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10%، قررها الجمعة، إلى 15%، وتوعد بفرض المزيد من التعريفات، وذلك عقب ما قال إنها مراجعة "شاملة ومفصلة وكاملة" لقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن إبطال الرسوم الجمركية.

وأبطل قرار المحكمة العليا الأمريكية، الذي صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، الجمعة، بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في بداية توليه السلطة، حيث أيد القضاة قرار محكمة أدنى درجة بأن استخدام الرئيس الأمريكي لقانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لعام 1977 لا يمنحه السلطة التي زعم أنها تتيح له فرض رسوم جمركية.

تايوان: تأثير محدود

وفي سياق مواز، قالت تايوان السبت، إنها ‌تراقب عن كثب ​قرار المحكمة ⁠العليا الأمريكية بشأن ⁠الرسوم الجمركية وفرض إدارة ترامب رسوم جمركية ​عالمية ثابتة بنسبة 10 بالمئة، -وذلك قبل أن يتم رفعها إلى 15% لاحقاً.

وقالت الحكومة ⁠التايوانية في ​بيان: "​رغم أن التأثير ‌الأولي على تايوان يبدو محدوداً، ​فسوف ⁠تراقب الحكومة التطورات ​عن ⁠كثب وستحافظ ‌على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة".

وأضاف ‌أن هذه الجهود ستمكن تايوان من ​فهم التفاصيل المحددة للتنفيذ والاستجابة بشكل مناسب.