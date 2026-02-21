عقيد متقاعد بالجيش الأمريكي: الهجوم العسكري على إيران قد يكون وشيكا

قال ديفيد سيمز العقيد متقاعد بالجيش الأمريكي، إن الهجوم المرتقب على إيران قد يكون وشيكًا، مشيرًا إلى أن التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة تعطي مؤشرات على توقيت محتمل.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "منتصف النهار" مع الإعلامية هاجر جلال، عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن هذه التحركات تشمل انتشار مجموعات حاملة الطائرات عبر المضيق، ما قد يجعل الفاصل الزمني بين إعلان الهجوم وتنفيذه أيامًا أو أسابيع.

وأوضح أن حاملات الطائرات الأمريكية تمتلك أجنحة جوية كاملة يمكنها تنفيذ مهام عسكرية متنوعة، وهو ما يعزز قدرة الولايات المتحدة على الرد بسرعة على أي تطورات ميدانية.

وأكد أن الولايات المتحدة قد تفضل بقاء هذه القوات في الخليج العربي، أو التحرك تدريجيًا إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس، مما يعكس استراتيجية متدرجة وتكتيكية في نشر القوات. وأضاف أن هذا التواجد الاستراتيجي يعزز القدرة على تنفيذ عمليات معقدة إذا لزم الأمر.

واختتم سيمز تصريحه بالقول إن متابعة التحركات البحرية والجوية الأمريكية ستظل مؤشرًا أساسيًا لتوقع أي تحرك عسكري.

وحذر من التسرع في تحديد توقيت دقيق للهجوم، لكنه شدد على أن المؤشرات الميدانية الحالية تشير إلى اقتراب الأحداث.