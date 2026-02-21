سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش الباكستاني، السبت، مقتل اثنين من قواته و5 مسلحين في اشتباكات بين قواته وميليشيات بإقليم خيبر بختونخوا (شمال غرب).

وأفاد بيان لمكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني، أن "مليشيات مدعومة من الهند" استهدفت موكبا لقوات الجيش في منطقة "بانو" جنوبي إلإقليم.

وأضاف البيان، أن الجيش أطلق عملية أمنية إثر الهجوم، حيث أسفر عن مقتل جنديين اثنين و5 مسلحين.

وتشهد باكستان هجمات مسلحة متكررة، لا سيما في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان (جنوب غرب) المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتشن جماعات مسلحة تقول إنها تدافع عن حقوق المجموعتين العرقيتين البشتونية والبلوشية، هجمات ضد قوات الأمن والمدنيين.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بالتمركز داخل الأراضي الأفغانية وتنفيذ الهجمات انطلاقا منها، فيما تنفي السلطات الأفغانية هذه الاتهامات.

أما في إقليم بلوشستان، فتبرز هجمات "جيش تحرير بلوشستان"، الذي يطالب بانفصال الإقليم عن باكستان، ومنح شعب البلوش حق إدارة هذه المنطقة.