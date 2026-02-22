مشرعون أوروبيون يطلبون تأجيل التصويت على اتفاق التجارة مع أمريكا

يعتزم رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي اقتراح تجميد عملية المصادقة على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى حين تلقي تفاصيل من إدارة الرئيس دونالد ترامب، بشأن سياستها التجارية، بحسب ما نشرته وكالة «بلومبرج».

وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان بيرند لانجه، إنه سيقترح تعليق العمل التشريعي المتعلق بالموافقة على ما يُعرف بـ«اتفاق تيرنبيري»، خلال اجتماع طارئ، الاثنين، لحين الحصول على تقييم قانوني شامل والتزامات واضحة من الولايات المتحدة.

وكتب لانجه، على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد: «فوضى جمركية محضة من جانب الحكومة الأمريكية. لم يعد أحد قادراً على فهم الأمر – فقط أسئلة بلا إجابات وتزايد في حالة عدم اليقين بالنسبة للاتحاد الأوروبي وشركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين».

ويأتي هذا التحول في موقف البرلمان بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الطارئة لفرض ما يُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة على مستوى العالم.

وجمّدت اللجنة البرلمانية عملية الإقرار مرة من قبل، بعد أن هدد ترامب بضم جرينلاند.

والجمعة الماضي، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرسوم الجمركية الطارئة الشاملة التي فرضها ترامب «غير قانونية»، فيما وصف الأخير الحكم بأنه «وصمة عار»، وقال إن لديه خطة بديلة.

واعتبرت المحكمة أن ترامب «انتهك القانون الفيدرالي عندما فرض من جانب واحد رسوماً جمركية شاملة على مستوى العالم»، وذلك في خسارة لافتة للبيت الأبيض بشأن قضية كانت محورية في السياسة الخارجية والأجندة الاقتصادية للرئيس.

وفي وقت لاحق السبت، أعلن ترامب، رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10%، قررها الجمعة، إلى 15%، وتوعد بفرض المزيد من التعريفات، وذلك عقب ما قال إنها مراجعة «شاملة ومفصلة وكاملة» لقرار المحكمة العليا.

وفي 27 يوليو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي خلال زيارته لإسكتلندا، أنه توصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياه بأنه «الأكبر على الإطلاق»، فيما اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتفاق الذي توصل إليه التكتل مع واشنطن «سيجلب الاستقرار».

وأوضح ترامب أن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء طاقة بقيمة 750 مليار دولار، كما وافق على استثمار 600 مليار دولار إضافية في الاقتصاد الأمريكي مقارنة بمستوى الاستثمار الحالي، إلى جانب شراء معدات عسكرية وفتح الدول للتجارة بدون رسوم جمركية (صفر بالمئة).

من جهتها، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن الاتفاق التجاري، مشددة على ضرورة عدم التقليل من شأن الاتفاق في ظل التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية 30% على التكتل.

وأكدت فون دير لاين حينها، أن الاتفاق ينص على فرض رسوم أساسية 15% على معظم السلع الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة ومنها السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية.

وفي المقابل، ينص الاتفاق على عدم فرض أي رسوم على بعض المنتجات الاستراتيجية، مثل الطائرات وقطع غيارها وبعض المواد الكيماوية وعدد من الأدوية.