الفيلم اللبناني يوما ما ولد يفوز بالدب الذهبي للفيلم القصير في مهرجان برلين السينمائي

فاز الفيلم اللبناني "يوماً ما ولد" إخراج ماري روز اسطا بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير في الدورة 76 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، حيث شهد عرضه العالمي الأول ضمن برنامج الأفلام القصيرة وكان الفيلم اللبناني والعربي الوحيد في المسابقة الرسمية.

يقدم الفيلم من تمثيل خالد حسن وأنطوان ضاهر، سردية تمزج بين الخيال والواقع السياسي اللبناني، من خلال حكاية طفل يمتلك قوى استثنائية، يكبر في قرية يرافق فيها هدير الطائرات الحربية تفاصيل حياته اليومية، ليصبح هذا الصوت جزءاَ من وعيه وتكوينه وعلاقته بالعالم.