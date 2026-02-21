تحية لروح داود عبد السيد في ملصق الدورة الخامسة لهوليود للفيلم العربي

كشفت إدارة مهرجان هوليوود للفيلم العربي عن الملصق الرسمي للدورة الخامسة، المقرر إقامتها في لوس أنجلوس خلال الفترة من 17 إلى 20 أبريل، وسط ترقب واسع من صُنّاع السينما والجمهور العربي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تصميم الملصق هذا العام محمّلًا بدلالات فنية وإنسانية، من بينها رمز الدراجة المستوحاة من فيلم الكيت كات، والتي ارتبطت في أذهان الجمهور بالفنان الراحل محمود عبد العزيز، لتظهر في صورة شاعرية وهي تحلّق فوق سماء لوس أنجلوس. ويعكس هذا المشهد الرمزي امتداد روح الفن العربي وقدرته على عبور الحدود والوصول إلى قلب هوليوود.

ويحمل الملصق بُعدًا تكريميًا خاصًا، إذ يأتي الاختيار تحية لروح المخرج المصري الكبير داود عبد السيد، مخرج فيلم «الكيت كات»، الذي ترك بصمة بارزة في تاريخ السينما العربية، حيث يُحتفى بإرثه الفني الذي لا يزال يلهم أجيالًا من صُنّاع الأفلام.

من جانبه، قال مايكل باخوم، رئيس المهرجان: «نحن فخورون جدًا بالوصول إلى الدورة الخامسة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي. خلال هذه السنوات عملنا على خلق مساحة حقيقية للفيلم العربي وصُنّاعه في قلب لوس أنجلوس، وبناء جسر يربط بين ثقافتنا وصناعة السينما العالمية. اختيار هذا العنصر من (الكيت كات) في تصميم الملصق محاولة للاحتفاء بإرث سينمائي عظيم، وتكريم لروح المخرج الكبير داود عبد السيد، الذي ستظل أعماله مصدر إلهام لنا جميعًا».

ومن المنتظر أن تشهد الدورة الخامسة برنامجًا حافلًا بالعروض السينمائية والفعاليات الخاصة، بمشاركة نخبة من صُنّاع الأفلام والنجوم من مختلف أنحاء العالم العربي، في تأكيد جديد على مكانة المهرجان كمنصة رئيسية للاحتفاء بالسينما العربية في قلب صناعة السينما العالمية.

يُذكر أن مهرجان هوليوود للفيلم العربي سبق أن احتفى بالمخرج داود عبد السيد عبر إطلاق اسمه على أولى دورات المهرجان.