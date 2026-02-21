مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام نيوكاسل، لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه نادي مانشستر سيتي فريق نيوكاسل في العاشرة مساء اليوم، السبت، على ملعب الاتحاد، لحساب منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد عمر مرموش، في قيادة خط الهجوم، بجوار الثنائي، إيرلينج هالاند، وأنطونيو سيمينيو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: آيت نوري - مارك جويهي - روين دياز - ماثيوس نونيز

خط الوسط: نيكو أورايلي - رودري - برناردو سليفا

خط الهجوم: عمر مرموش - إيرلينج هالاند - أنطونيو سيمينيو.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 53 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل المركز العاشر برصيد 36 نقطة.