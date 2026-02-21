سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الدولية لـمهرجان برلين السينمائي الدولي نتائج الدورة الـ76، حيث توّج فيلم Queen at Sea «ملكة في البحر» للمخرج لانس هامر بجائزة الدب الفضي.

وتدور أحداث الفيلم حول أماندا وزوج والدتها مارتن، اللذين يواجهان معضلة أخلاقية حادة: هل فقدت والدة أماندا، ليزلي، المصابة بمرض الخرف المتقدم، القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية تصب في مصلحتها؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار: الزوج أم الابنة أم المؤسسة؟ ومع تصاعد حدة الخيارات التي يضطران لاتخاذها، تتفاقم العواقب وتخرج الأمور عن السيطرة.

وكانت «الشروق» قد توقعت فوز الفيلم بإحدى الجوائز الكبرى، في مقال نقدي تحليلي تناول العمل قبل إعلان النتائج.

كما فاز الممثلان آنا كالدر مارشال وتوم كورتيناي بجائزة الدب الفضي لأفضل أداء مساعد عن دوريهما في الفيلم نفسه.

وذهبت جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج إلى جرانت جي عن فيلم «الجميع معجبون بـ بيل إيفانز».

وحصدت الممثلة الألمانية ساندرا هولر جائزة الدب الفضي لأفضل أداء قيادي، فيما فازت جينيفيف دولود دي سيليس بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم «نينا روزا».

كما ذهبت جائزة الدب الفضي للإسهام الفني المتميز إلى فيلم «يو (الحب طائر متمرد)» من تأليف آنا فيتش وبانكر وايت.