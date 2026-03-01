فيستون مايلي يقود هجوم بيراميدز أمام الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش مدرب بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الأسبوع العشرين من الدوري.

ويشهد التشكيل مشاركة الكونغولي فيستون مايلي في قيادة الهجوم، بجانب الجناحين مصطفى فتحي وأحمد عاطف قطة.

وفيما يلي تشكيل الفريق..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي – كريم حافظ

الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – محمود زلاكة

الهجوم: أحمد عاطف قطة – مصطفى فتحي – فيستون مايلي

البدلاء: محمود جاد – أسامة جلال – حامد حمدان – يوسف أوباما – ايفرتون دا سيلفا – ناصر ماهر – مصطفى زيكو – عودة الفاخوري – مروان حمدي

ويحتل بيراميدز المركز الثاني قبل مباراة اليوم برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر الزمالك، ويأتي الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد أيضا وبفارق الأهداف.