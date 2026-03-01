صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام إنبي في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة نبيل الكوكي، عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبي في الأسبوع العشرين من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساءً على استاد السويس.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، مصطفى العش

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم

خط الهجوم: أسامة زماروي، صلاح محسن

قائمة البدلاء: محمد شحاته، عمرو سعداوي، بونور موجيشا، عميد صوافطة، أحمد القرموطي، كريم بامبو، مصطفى زيدان، كينجسلي إيدوو، منذر طمين