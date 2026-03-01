 صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام إنبي في الدوري - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2026 8:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام إنبي في الدوري

بورسعيد- إيهاب أبو المعاطي
نشر في: الأحد 1 مارس 2026 - 8:33 م | آخر تحديث: الأحد 1 مارس 2026 - 8:33 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة نبيل الكوكي، عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبي في الأسبوع العشرين من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساءً على استاد السويس.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، مصطفى العش

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم

خط الهجوم: أسامة زماروي، صلاح محسن

قائمة البدلاء: محمد شحاته، عمرو سعداوي، بونور موجيشا، عميد صوافطة، أحمد القرموطي، كريم بامبو، مصطفى زيدان، كينجسلي إيدوو، منذر طمين


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك