تشيلسي بعشرة لاعبين يتعادل مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي

فرط تشيلسي في تقدمه بهدف وتعادل بنتيجة 1-1 أمام ضيفه بيرنلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز « البريميرليج».

تقدم تشيلسي بالهدف الأول في المباراة عن طريق لاعبه البرازيلي جواو بيدرو، في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، فيما أدرك بيرنلي التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، 90+3 عن طريق زيان فليمينج.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب ويسلي فوفانا في الدقيقة 72، بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية.

بهذا التعادل رفع تشيلسي رصيده للنقطة 45 وارتقى للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق الأهداف فقط أمام مانشستر يونايتد، فيما رفع بيرنلي رصيده للنقطة 19 في المركز التاسع عشر، قبل الأخير في جدول الترتيب.