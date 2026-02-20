بعد محاولة الانتحار التي أقدمت عليها الممثلة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني) في مسلسل «اتنين غيرنا»، واضطرارها إلى قضاء فترة العلاج والنقاهة في منزل دكتور حسن (آسر ياسين) وأسرته، يتحول نفور حسن من نور واعتباره وجودها عبئًا داخل منزله إلى بداية مشاعر جديدة، لتشتعل شرارة حب بين الطرفين.

في البداية، تمحورت وجهة نظر حسن حول تجنب تورطه وأسرته في كارثة محتملة قد تنتج عن استضافة نور، خاصة في ظل محاولتها السابقة للانتحار، وخشيته من تكرار الأمر داخل منزله بما قد يجر عليهم مشكلات هم في غنى عنها.

غير أن الأحاديث العابرة والمواقف الإنسانية التي جمعتهما خلال فترة إقامتها، تزامنًا مع إلغاء حسن لموعده الرومانسي، غيّرت مسار العلاقة، لتنتهي الحلقة الثالثة باتفاق نور وحسن على الخروج سويًا في موعد رومانسي ليلة رأس السنة.

«اتنين غيرنا» من بطولة دينا الشربيني، وآسر ياسين، وفدوى عابد، ونور إيهاب، وهنادي مهنا، وناردين فرج، وأحمد حسن، ومن تأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي جوهر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يكرّس حياته لأسرته وعمله، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، ما يقلب حياتهما رأسًا على عقب. ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة Watch It الساعة 7 مساءً، وعلى قناة ON E في التوقيت نفسه، مع إعادة في 5:15 صباحًا و2:00 ظهرًا.