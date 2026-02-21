طفل ينهي حياة والدته بالخطأ أثناء نومها في سوهاج

شهد مركز البلينا بسوهاج واقعة مأساوية؛ حيث لقيت ربة منزل في العقد الخامس من عمرها مصرعها على يد طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، إثر طعنة سكين عن طريق الخطأ أثناء لهوه بجوارها، ما أثار حالة من الحزن الشديد بين أهالي المنطقة.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارا يفيد بوصول المدعوة (س أ - 44 عاما) إلى المستشفى جثة هامدة، نتيجة إصابتها بجرح نافذ تسبب في وفاتها على الفور.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن الوفاة نتجت عن حادث عارض داخل منزل الأسرة.

وأشارت المعلومات إلى أن الأم كانت تستخدم "سكينا" لتقشير الفاكهة (البرتقال) أثناء تواجدها مع صغيرها، وبعد انتهائها غلبها النعاس، ليلتقط الطفل السكين محاولا اللعب بها على "السرير" بجوار والدته.

وذكرت التحريات أنه في لحظة غفلة، اختل توازن الصغير وسقط بالسكين فوق والدته النائمة، ما أدى إلى إصابتها بإصابة بالغة أودت بحياتها قبل محاولة إنقاذها.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على كل ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.