حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ في ألمانيا يعيد انتخاب ميرتس رئيسا له

أعاد حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ في ألمانيا، اليوم الجمعة، انتخاب المستشار فريدريش ميرتس رئيسا للحزب.

وحظي ميرتس بدعم أغلبية كبيرة بلغت 91.17%، إذ صوت 878 مندوبا لصالحه من أصل 963 صوتا صحيحا تم الإدلاء بها خلال المؤتمر الوطني للحزب في شتوتجارت.

وتعد هذه هي ثاني أفضل نتيجة يحققها ميرتس. ففي عام 2022، تم انتخابه بنسبة 94.4% من الأصوات خلال مؤتمر حزبي عُقد عبر الإنترنت، ثم جرى تثبيته لاحقا خلال تصويت عبر البريد بنسبة 95.3%. أما في عام 2024، فحصل على 89.8%.

وقال ميرتس عقب التصويت: "أود أن أعرب عن خالص شكري، وأقول: لنمضي قدما نحو مزيد من التعاون الجيد داخل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا".

ويأتي المؤتمر الذي يستمر يومين في مستهل عام انتخابي حافل بالنسبة لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، إذ من المقرر إجراء خمس انتخابات على مستوى الولايات في مارس، وسبتمبر، وهو ما أسهم على الأرجح في التفاف الحزب خلف ميرتس.