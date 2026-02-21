مكاسب في وول ستريت بعد قرار المحكمة العليا رفض رسوم ترامب الجمركية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختتمت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة على ارتفاع بدعم صعود أسهم شركات كبرى مثل ألفابت وأمازون وغيرها من الشركات الرائدة في وول ستريت.

جاء ذلك بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية رفض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كثير من دول العالم.

وأصدرت المحكمة العليا قرارها برفض رسوم ترامب الجمركية بواقع ستة أصوات مؤيدة مقابل ثلاثة معارضة، بحسب وكالة رويترز.

وقال مايك ديكسون، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة هورايزن إنفستمنتس بمدينة شارلوت في ولاية نورث كارولاينا، إن المستثمرين شعروا بالارتياح لأن الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي أعلنها ترامب لم تكن أعلى من تلك التي رفضتها المحكمة.

ووصف ترامب الحكم بأنه "مخز" وقال إنه سيفرض رسوما جمركية عالمية 10 بالمئة لمدة 150 يوما بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لتحل محل الرسوم الطارئة التي رفضتها المحكمة العليا.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 48.41 نقطة بما يعادل 0.71 بالمئة إلى 6910.30 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 207.14 نقطة أو 0.91 بالمئة إلى 22889.87 نقطة، فيما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 233.01 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 49628.56 نقطة.