سول تدرس الرد بعد إلغاء رسوم ترامب

قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية "تشيونج وا داي"، إنه سيدرس رده بطريقة "تخدم المصالح الوطنية على أفضل وجه"، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأيدت المحكمة العليا حكم محكمة أدنى درجة ضد استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 لتبرير فرضه للرسوم، بما في ذلك الرسوم "المتبادلة" على كوريا الجنوبية ودول أخرى، مما أثار توقعات بأنه سيتعين على واشنطن الشروع في عملية رد رسوم جمركية معقدة.

ونقلت يونهاب عن مكتب الرئاسة قوله: "ستقوم الحكومة الكورية بفحص محتويات حكم المحكمة العليا الأمريكية وموقف الحكومة الأمريكية بشكل شامل، والنظر في كيفية الرد في اتجاه يخدم المصلحة الوطنية على أفضل وجه".

كما قال مسئول في المكتب، إنه قد يتعين على الوزارات الحكومية المعنية تبادل المعلومات ومناقشة تدابير الرد، وهي تصريحات تشير إلى احتمال عقد اجتماع مشترك بين الوكالات.

ومن المتوقع أن تسعى إدارة ترامب إلى إيجاد حلول بديلة أو وسائل قانونية أخرى متاحة لها للإبقاء على الرسوم.