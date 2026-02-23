مصرع طالبة جامعية صدمها القطار في بني سويف

لقيت طالبة جامعية مصرعها، صباح اليوم؛ بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمزلقان الواسطى شمال محافظة بني سويف.

كان اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد علي، مأمور قسم شرطة الواسطى، يفيد بورود بلاغ بمصرع طالبة جامعية بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمزلقان الواسطى.

وتحت إشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تبين من التحريات الأولية للرائد عماد عثمان، رئيس مباحث قسم شرطة الواسطى، استقبال مستشفى الواسطى المركزي نورهان محمد عبدالفتاح، 21 سنة، مقيمة بمدينة الواسطى، طالبة بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف، جثة هامدة، وتم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، وإجراء تحريات المباحث حول الحادث.