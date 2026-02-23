وزير خارجية العراق: تشكيل الحكومة مسألة داخلية مع الأخذ في الاعتبار آراء الشركاء الدوليين

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن تشكيل الحكومة العراقية مسألة داخلية، مع الأخذ في الاعتبار آراء الشركاء الدوليين، ولا سيما الولايات المتحدة، باعتبارها دولة حليفة، وبما ينسجم مع حاجة أي حكومة عراقية جديدة إلى التفاعل الإيجابي مع سياسات الدول الأخرى.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير حسين، اليوم مبعوث الرئيس الأمريكي، السفير توماس باراك، والوفد المرافق له، في بغداد، وفق بيان للخارجية العراقية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتطورة بين العراق والولايات المتحدة، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المراحل، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.

وأعرب الجانب الأمريكي، عن تقديره للخطوة المهمة التي اتخذتها الحكومة العراقية بنقل عناصر تنظيم داعش من مراكز الاحتجاز في الخارج إلى السجون العراقية، في إطار تعزيز سيادة العراق وتحمل مسؤولياته القانونية.

ومن جانبه، أكد الوزير حسين، أن العراق يواصل التواصل مع عدد من الدول لنقل مواطنيها المتورطين في قضايا الإرهاب إلى بلدانهم الأصلية، مثمّناً موافقة الحكومة التركية على استلام حاملي الجنسية التركية من هؤلاء العناصر.

وجرى بحث الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة الانتقالية في سوريا، حيث أكد الجانبان دعمهما لهذا الاتفاق وضرورة الالتزام بتنفيذه، لما له من أثر مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.

وتناول اللقاء، كذلك العلاقات الإيرانية–الأمريكية ومسار المفاوضات الجارية بين الجانبين، وأكد الوزير حسين، خطورة اندلاع أي حرب محتملة وانعكاساتها على المنطقة برمتها.

وشدد على دعم العراق للمسار السلمي، وتأييده القوي للجولة التفاوضية المقبلة المزمع عقدها في جنيف يوم الخميس المقبل بوساطة عُمانية، بين ممثلي الإدارة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتطرق الجانبان، بإسهاب إلى عملية تشكيل الحكومة العراقية والتحديات المرتبطة بترشيحات رئاستي مجلس الوزراء والجمهورية.

واستعرض المبعوث الأمريكي، الرؤية الأمريكية بهذا الشأن، فيما شدد الوزير حسين، على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة إلى حين استكمال عملية تشكيل الحكومة العراقية.