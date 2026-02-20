أثار البرازيلي نيمار جدلاً واسعًا بعدما كشف أن فكرة الاعتزال باتت مطروحة بقوة، مشيرًا إلى أن قراره قد يُحسم بنهاية العام الجاري إذا شعر بأن الوقت قد حان لوضع نقطة الختام لمسيرته.

وكان نيمار قد عاد إلى ناديه الأم سانتوس في يناير 2025 بصفقة انتقال حر، عقب فسخ تعاقده مع الهلال، في خطوة هدفت إلى استعادة مستواه التدريجي والعودة إلى أجواء المنافسة.

وفي حديثه لقناة «CazéTV» البرازيلية، أوضح النجم المخضرم أن العام الحالي يمثل مرحلة حاسمة في مسيرته، سواء على مستوى النادي أو مع المنتخب، قائلاً إن خيار التوقف مع نهاية ديسمبر يظل قائمًا: "كل شيء وارد".

وأكد أنه عاد إلى الملاعب دون معاناة من آلام، لكنه لا يزال يعمل على استعادة نسق المباريات تدريجيًا، مشددًا على أن الانتقادات لا تعكس حجم الجهد الذي يبذله يوميًا خلال مرحلة التعافي. كما أشار إلى أنه يتبع برنامجًا بدنيًا دقيقًا ويتعامل مع عودته خطوة بخطوة، تاركًا القرار النهائي لشعوره الشخصي في الفترة المقبلة.

ويأمل نيمار في التواجد ضمن قائمة منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، التي قد تمثل ظهوره الدولي الأخير، خصوصًا مع التقارير التي تفيد بأن المدرب كارلو أنشيلوتي لن يعتمد عليه إلا في حال وصوله إلى أعلى درجات الجاهزية.

ومنذ عودته إلى سانتوس، شارك نيمار في 31 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، رغم تعرضه لعدة إصابات أبعدته عن بعض اللقاءات.