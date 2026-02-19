كشف الملياردير شريف المغربي رجل الأعمال، عن رحلته الاستثمارية الطويلة في مجال الزراعة، قائلًا إنّ بدايته كانت مع البرسيم الحجازي الذي أضاف مادة عضوية خصبة للتربة، وفقًا للخبراء الذين استعان بهم في تلك الفترة.

وأضاف خلال لقاء عبر برنامج «رحلة المليار» مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «النهار»، أن أول المحاصيل التي زرعها كانت الموز، لكنه سرعان ما تحول إلى الموالح عندما أدرك أن الميزة النسبية الوحيدة التي كان يمتلكها حينها هي القدرة على الاستثمار طويل الأجل، لمدة تصل إلى 20 عامًا دون مشكلة.

وأوضح أنه بعد فترة قضاها في أمريكا، قرر العودة إلى مصر والتركيز على الأرض والاستثمار الزراعي، وبحث عن المحاصيل التي تتوازن فيها التكلفة مع سعر البيع، وتجنب الزراعات الخاسرة.

وأعرب عن حبه للموسيقى رغم أنه لم يصبح عازفًا محترفًا، وقال إن الموسيقيين يتمتعون بعقلية رياضية، مضيفًا أن موسيقى مونامور، كانت المفضلة له ولزوجته، التي دعمها يمثل أكثر من نصف نجاحه في الحياة والاستثمار، مردفًا: «الراجل إذا مش مرتاح في بيته ومطمئن على أولاده، معتقدش أنه ممكن ينجح».

وتحدث عن مسيرته التصديرية، قائلاً إنه أصبح مصدرًا منذ عام 1988، بعد 8 سنوات من البداية.

وأوضح أن السوق المحلية متغيرة وسهلة نسبيًا، أما التصدير فيتطلب التنافس مع كل المزارعين حول العالم، لافتًا إلى أهمية التصدير لتجنب المخاطر المتعلقة بالعملات، مردفًا أن شركته حاليًا تحقق حوالي 93% من الإيرادات من التصدير، مقابل 7% من السوق المحلي.