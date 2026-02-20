ناسا تحدد 6 مارس المقبل كأقرب موعد لإرسال رواد فضاء في رحلة حول القمر

أعربت وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية (ناسا) عن تفاؤل جديد اليوم الجمعة، بعد أن كشف اختبار أرضي ثانٍ لمهمتها المتمثلة في إرسال طاقم حول القمر في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل، تقدمًا كبيرًا بعد مشاكل فنية سابقة.

وقال جاريد تايلور إسحاقمان مدير ناسا في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن البروفة الثانية لما يسمى بالاختبار الرطب - وهي محاكاة كاملة للعد التنازلي للإطلاق دون الإقلاع - مثلت "خطوة كبيرة نحو عودة أمريكا إلى البيئة القمرية".

وأكدت لوري جليز، المديرة في ناسا، أن إصلاح المشكلات التي تمت مواجهتها أثناء الاختبارات السابقة أثبتت فعاليتها.

وأضافت، أن جميع الإجراءات اكتملت تقريبا كما هو مخطط وفي الإطار الزمني المتوقع، رغم أن بعض المشكلات لا تزال بحاجة إلى المعالجة.

وأشارت ناسا إلى أن أقرب موعد إطلاق ممكن الآن هو 6 مارس المقبل.

ومن المتوقع أن يخضع الطاقم للحجر الصحي اليوم الجمعة.

من المقرر أن ترسل مهمة أرتميس 2 رواد فضاء إلى محيط القمر لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن.